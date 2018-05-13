السعيطي يحذر الاتحاد الليبي العام

قال رئيس مجلس إدارة أهلي بنغازي، خالد السعيطي، اليوم الأحد، إن اعتراف الحكم “محمد رجب”، بارتكابه لخطأ أثر على نتيجة مباراة الأهلي والاتحاد، عبر احتساب ركلة جزاء غير صحيحة، كان “موقفًا منصفًا وشجاعًا”.

وأشار إلى أن الحكم دون ذلك في تقرير المباراة، الذي تم تسليمه للجنتي التحكيم والمسابقات.

وأضاف السعيطي، في تصريحات للصفحة الرسمية للنادي على “فيسبوك، أن الإدارة تقدمت باحتجاج في الموعد المحدد قانونًا، وفق النظام الأساسي للاتحاد العام.

وحذر السعيطي الاتحاد الليبي العام، من مغبة مخالفة القانون، والتلاعب والالتفاف على اللائحة المنظمة.

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