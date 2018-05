منتخب بوركينا فاسو يفوز على منتخب ليبيا للشباب لكرة القدم

المتوسط:

فاز فريق منتخب بوركينا فاسو على المنتخب الليبي للشباب خلال منافسات تصفيات المرحلة الثانية من كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عامًا بالنيجر 2019.

وانتهت المباراة بين منتخب بوركينا فاسو ونظيره الليبي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 1/1، لكن استطاع منتخب بوركينا فاسو تسجيل هدفين في الشوط الثاني.

ويلتقي الفريقان بتونس اياباً يوم 19 مايو الجاري في مباراة العودة.

