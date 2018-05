المتوسط:

فاز المنتخب الإيفواري لكرة القدم المصغرة “الميني فوت”، بلقب بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم المصغرة والتي أقيمت بطرابلس.

وفاز كوت ديفوار على المنتخب السنغالي في مباراة الدور النهائي بركلات الترجيح بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وحقق المنتخب التونسي المركز الثالث على حساب نظيره الليبي بفوزه بهدف دون رد.

