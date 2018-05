المتوسط:

فاز فريق الأهلي بنغازي على نظيره الأخضر بنتيجة 30 / 28 ضمن منافسات الأسبوع 14 بالمجموعة الثانية لدوري كرة اليد.

كما فاز فريق النجمة على نظيره الانتصار بنتيجة 37 / 21 في منافسات دوري كرة اليد.

وحقق فريق قاريونس الفوز على الكفاح بنتيجة 37 / 21 بقاعة النجمة ببنغازي.

