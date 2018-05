محمد صلاح يتصدر الصحف العالمية بعد فوزه بالحذاء الذهبي

المتوسط:

تصدر تتويج محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول، بجائزة هداف الدورى الإنجليزى الممتاز “البريميرليج” برصيد 32 هدفا، الصحافة العالمية، متفوقا بفارق “هدفين” على أقرب منافسيه هارى كين لاعب توتنهام، بجانب تحطيم العديد من الأرقام القياسية.

صحيفة “ديلى ميل” قالت: “محمد صلاح يتوج بالحذاء الذهبى وليفربول يصعد لدوري أبطال أوروبا”، مشيرة إلى أن اللاعب المصرى نجح فى موسمه الأول مع ليفربول فى الحصول على لقب هداف الدوري الإنجليزي، كما تمكن من صناعة التاريخ بتسجيله هدفاً فى شباك برايتون، ليكون أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف فى تاريخ “البريميرليج” بنظام الجولة الـ38، متفوقاً على كريستيانو رونالدو وآلان شيرار ولويس سواريز”.

أما صحيفة “صن” فقالت إن محمد صلاح لديه فرصة ذهبية لتسجيل مزيد من الأهداف، عندما يلتقي ليفربول مع ريال مدريد الإسبانى يوم 26 مايو الحالى بمدينة “كييف” الأوكرانية، فى نهائى دورى أبطال أوروبا.

فى حين عنونت صحيفة “ميرور”: “محمد صلاح يخطف الحذاء الذهبى من هاري كين وليفربول يطير إلى دورى أبطال أوروبا”، بينما قالت صحيفة “التيلجراف” إن محمد صلاح لديه تحد جديد، يتمثل فى تسجيل 4 أهداف “سوبر هاتريك” فى شباك ريال مدريد الإسبانى بنهائى دورى أبطال أوروبا، ليصبح أكثر لاعب فى تاريخ ليفربول تسجيلاً للأهداف فى موسم واحد بجميع المسابقات، متفوقًا على إيان راش أسطورة “الريدز”.

كما سلطت الصحافة الإسبانية الضوء على تألق اللاعب المصرى، حيث كتبت صحيفة “آس”: “قبل مواجهة ريال مدريد فى نهائى دورى أبطال أوروبا محمد صلاح ينجح فى تحطيم الرقم القياسي بالدوري الإنجليزي، بينما عنونت صحيفة “ماركا”، محمد صلاح يقود ليفربول للصعود إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل”.

