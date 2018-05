المتوسط:

حسم فريق يوفنتوس لقب الدوري الإيطالي لصالحه رسميا بعد أن تعادل مع مضيفه روما بدون أهداف في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب الأولمبيك في قمة منافسات الجولة 37 وقبل الأخيرة من المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 92 نقطة متفوقا بفارق 4 نقاط عن ملاحقه نابولي الذي فاز على سامبدوريا في نفس الجولة.

ويعد هذا اللقب هو السابع على التوالي ورقم 34 في تاريخ السيدة العجوز.

أما ذئاب العاصمة الإيطالية رفعوا رصيدهم إلى 74 نقطة، ليبقى مهددا بفقدان المركز الثالث، حيث يلاحقه جاره لاتسيو برصيد 72 نقطة.

وفور انتهاء اللقاء حرص لاعبو يوفنتوس على الاحتفال باللقب مع الجماهير التي تواجدت في مدرجات ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما.

The post يوفنتوس يحسم لقب الدوري الإيطالي لصالحه رسميًا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية