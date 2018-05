يورجن كلوب يشيد بمحمد صلاح بعد موسم خرافى مع ليفربول

المتوسط:

اشاد المدير الفني لفريق ليفربول الألماني يورجن كلوب بنجم الفريق محمد صلاح بعد موسمه الأول والخرافى مع الريدز.

صلاح استطاع أن يحصل على لقب هداف الدوري الإنجليزي برصيد 32 هدفًا بفارق هدفين عن هاري كين مهاجم توتنهام.

وأضاف المدير الفني لليفربول في تصريحات لصحيفة “إكسبريس” الإنجليزية :”صلاح شخص رائع، فهو يبذل كل الجهد من أجل الوصول لهدفه”، وتابع :”صلاح قدّم موسمًا استثنائيًا، مازال صغير في السن ويستطيع التحسن، أنا سعيد من أجله”.

وعن مستقبل صلاح من الناحية التهديفية، رد كلوب قائلاً :”لا أعلم إذا كان سيسجل نفس العدد من الأهداف أو لا، شاهدنا في السابق لاعبين آخرين يحققوا هذا العديد من الأهداف كل عام”.

ونجح صلاح في الوصول للهدف رقم 44 في 51 مباراة مع ليفربول في جميع المسابقات سواء المحلية أو القارية.

جدير بالذكر أن ليفربول سيواجه ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا في المباراة المقرر لها 26 من الشهر الجاري في العاصمة الأوكرانية “كييف”.

