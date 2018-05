المتوسط:

تصدر سون هيونج مين، مهاجم توتنهام هوتسبير، قائمة مبدئية من 28 لاعباً أعلنها منتخب كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، لخوض نهائيات كأس العالم لكرة القدم فى روسيا، وسيسعى المدرب شين تاى يونج لتقليصها إلى 23 لاعبا قبل انطلاق البطولة الشهر المقبل.

كما استدعى شين لأول مرة الجناح الشاب لى سيونج وو، خريج أكاديمية برشلونة الذى انتقل للعب فى هيلاس فيرونا الإيطالى العام الماضى.

وفاجأ استدعاء الثلاثى لى البالغ من العمر 20 عاما، واوه بان وسوك، ومون سيون مين، لأول مرة للمنتخب الأول البعض، لكن المدرب شين قال إن انضمامهم سيفيد الفريق.

وأبلغ شين الصحفيين، “رغم أنه لم يتبق الكثير من الوقت حتى كأس العالم أتوقع انضمامهم للتشكيلة النهائية إذا أثبتوا وجودهم”.

وقال شين إنه لمس عن كثب ما الذى يمكن أن يقدمه لى للتشكيلة بعدما سبق له قيادة منتخب كوريا الجنوبية فى كأس العالم تحت 20 عاما العام الماضى.

وتألق لى فى تلك البطولة وسجل هدفين من بينها الانتصار 2-1 على الأرجنتين حيث بلغت كوريا الجنوبية صاحبة الضيافة دور الستة عشر.وأضاف شين، “أعرف تماما نقاط قوته وضعفه أكثر من أى شخص آخر بعدما عملنا سويا فى كأس العالم تحت 20 عاما”.

وقال شين (49 عاما)، إنه كان يعتزم إعلان القائمة النهائية المؤلفة من 23 لاعبا مباشرة دون اختيار قائمة مبدئية لكن الإصابات أجبرته على تعديل خططه، مضيفا أن خط الدفاع أكثر ما يقلقه فى التشكيلة.

وستعلن كوريا الجنوبية التشكيلة النهائية فى الرابع من يونيو، وتشارك كوريا الجنوبية، التى أوقعتها القرعة مع المكسيك والسويد وألمانيا حاملة اللقب، للمرة التاسعة على التوالى فى كأس العالم.

وستخوض مباريات ودية أمام هندوراس والبوسنة وبوليفيا والسنغال قبل أن تواجه السويد فى مستهل مشوارها بالمجموعة السادسة فى 18 يونيو.

The post مهاجم توتنهام على رأس قائمة كوريا الجنوبية فى المونديال appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية