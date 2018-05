أليجرى يشترط الحصول على 200 مليون لخلافة فينجر فى أرسنال

المتوسط:

طلب ماسيمليانو أليجرى مدرب يوفنتوس الإيطالى من إدارة أرسنال الانجليزى توفير 200 مليون جنيه استرلينى للتعاقد مع 5 لاعبين خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، ليوافق على تولى تدريب الجانرز خلفا للفرنسى أرسين فينجر.

ذكرت صحيفة “صن” الانجليزية أن ماسيمليانو أليجرى أبدى اهتمامه بتدريب أرسنال الانجليزى، وأنه سيقبل هذا المنصب إذا كان بإمكان الجانرز أن يمنحه المستويات التي اعتاد عليها في يوفنتوس، والتي تشمل المنافسة في دوري أبطال أوروبا.

وأكد أليجرى لأحد المقربين منه أن حلمه النهائي هو توجيه آرسنال إلى نهائى دوري أبطال أوروبا، لكن الخطوة الأولى هي إحداث تأثير في الدوري الانجليزي الممتاز.

وألمح أليجرى إلى أنه يعرف أن المدفعجية لديهم الكثير من المواهب ولكنهم يفتقرون إلى الانضباط، وليس دفاعيًا فقط، كما يعتقد أنه سيضطر إلى عقد عدد من الصفقات، لتحقيق أحلامه فى إنجلترا، وإذا وافقت إدراة الجانرز على شروطه فإنه سيقبل العمل على الفور.

