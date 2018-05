قدامى لاعبي «الاتحاد» يواجهون فريق «مكافحة الهجرة تاجوراء» بمباراة ودية

المتوسط:

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بفرعه في بلدية تاجوراء، عن إقامة مباراة ودية بين فريق كرة القدم لمركز الإيواء بالمدينة وقدامى لاعبي نادى الاتحاد الليبي.

وقال المكتب الإعلامي لجهاز مكافحة الهجرة بتاجوراء: «إن اليوم الاثنين الموافق 14 مايو 2018م يلتقى فريق قدامى لاعبي نادى الاتحاد الليبي النادي العميد مع فريق مع فريق مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين تاجوراء، في مباراة ودية على أرضية فرع الجهاز بالمدينة».

