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اتحاد التايكواندو يشكل لجنة طبية

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر الاتحاد الليبي للتايكواندو قراراً بشأن إنشاء اللجنة الطبية العامة والذي يأتي ضمن اهتمامات اتحاد اللعبة بمواكبة التطور والتقدم الذي تشهده ألعاب الدفاع عن النفس محلياً ودولياً.

وكلف الاتحاد كلاً من الدكتور “محمد عبدالفتاح السكانجي” رئيساً والدكتور “محمد بن سعود” نائباً للرئيس والسيد “أحمد إدريس القماطي” مقرراً والسيد “محمود علي الفاندي” عضواً.

وستقوم اللجنة خلال هذا الأسبوع وفقاً لقرار التكليف بتقديم مقترح خطة عملها لبرنامج النشاطات والمشاركات المحلية والدولية للموسم الرياضي الحالي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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