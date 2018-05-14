اتحاد التايكواندو يشكل لجنة طبية

أصدر الاتحاد الليبي للتايكواندو قراراً بشأن إنشاء اللجنة الطبية العامة والذي يأتي ضمن اهتمامات اتحاد اللعبة بمواكبة التطور والتقدم الذي تشهده ألعاب الدفاع عن النفس محلياً ودولياً.

وكلف الاتحاد كلاً من الدكتور “محمد عبدالفتاح السكانجي” رئيساً والدكتور “محمد بن سعود” نائباً للرئيس والسيد “أحمد إدريس القماطي” مقرراً والسيد “محمود علي الفاندي” عضواً.

وستقوم اللجنة خلال هذا الأسبوع وفقاً لقرار التكليف بتقديم مقترح خطة عملها لبرنامج النشاطات والمشاركات المحلية والدولية للموسم الرياضي الحالي.

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