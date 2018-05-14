اختتام البطولة الاحترافية للملاكمة في بنغازي

اختتمت بمدينة بنغازي البطولة الاحترافية الأولى للملاكمة والتي جرت منافساتها بصالة (منصور البيجو) في المدينة الرياضية في بنغازي.

وشهدت البطولة مشاركة العديد من أبطال ونجوم رياضة الفن النبيل من مختلف المدن الليبية.

كما سجلت حضوراً لافتاً لأبطال شباب وواعدين ينتظرهم مستقبلاً مشرقاً في حلبات التنافس الدولي والعالمي.

ومن أبرز هؤلاء الملاكمين / أحمد سويلم وزياد الجامعي وعبدالباسط عبدالمجيد وعمر قصيبات ومحمد القماطي.

وشهدت البطولة منافسات قوية بين جميع المتسابقين وحضور عدد كبير من الجمهور الرياضي في بنغازي.

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