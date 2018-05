المتوسط:

بدأت السلطات الأوكرانية تجهيز الملعب الأولمبى بمدينة “كييف” لاستضافة المباراة النهائية فى مسابقة دورى أبطال أوروبا، والمحدد لها 26 مايو الجارى، والتى تجمع بين فريقى ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح وريال مدريد الإسبانى.

وتم وضع شعارات ناديى ليفربول وريال مدريد بالإضافة إلى شعار مسابقة دورى أبطال أوروبا على واجهات ومداخل الملعب، كما تجرى الاستعدادات على قدم وساق لاستضافة المباراة التى ستكون محط أنظار عشاق كرة القدم فى مختلف أنحاء العالم مع بدء العد التنازلى على إقامة اللقاء.

وصعد ليفربول إلى نهائى دورى أبطال أوروبا بعدما تفوق على روما الإيطالى بنتيجة 7 – 6 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب، ضمن منافسات الدور نصف النهائى، بينما تأهل ريال مدريد الإسبانى على حساب بايرن ميونخ الألمانى.

ويحلم محمد صلاح بقيادة ليفربول نحو الحصول على لقب دورى أبطال أوروبا للمرة السادسة فى تاريخه، بينما يأمل ريال مدريد فى الحصول على لقب دورى أبطال أوروبا للمرة الثالث على التوالى والـ13 فى تاريخه.

The post ملعب كييف يتزين استعدادا لنهائى أبطال أوروبا بين ليفربول والريال appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية