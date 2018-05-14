جزائري مدرباً للمنتخب الليبي لكرة القدم

أخبار ليبيا24- خاص

تعاقد الاتحاد الليبي لكرة القدم، بشكل رسمي السبت، مع المدرب الجزائري، عادل عمروش، لتولي قيادة المنتخب الأول.

وهذه هي المرة الاولى في تاريخ منتخب ليبيا يشرف على تدريباته مدرب من الجزائر.

ووصل عمروش للعاصمة الليبية طرابلس، الجمعة ، حيث سيخلف المدرب الوطني، عمر المريمي، الذي قاد المنتخب في بطولة أفريقيا للمحليين في المغرب، وحقق معه المركز الرابع.

وكان عمروش، صاحب الـ50 عامًا، قد تولى من قبل تدريب عديد الفرق، في الدوري الجزائري، أبرزها شباب بلوزداد، وشبيبة القبائل، واتحاد العاصمة.

كما أشرف على تدريب منتخبات، غينيا الاستوائية، وبوروندي، وكينيا، إلى جانب عدة أندية في بلجيكا والكونجو الديمقراطية.

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