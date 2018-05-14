السعيطي : الأهلي بنغازي له كامل الحق في المطالبة بحقوقه

أخبار ليبيا24- خاص

قال رئيس مجلس إدارة الأهلي بنغازي خالد السعيطي إن اعتراف الحكم “محمد رجب” على ارتكابه خطأ فني كان موقفًا منصفًا و شجاع منه.

وأضاف السعيطي في تصريحات للصفحة الرسمية لنادي الأهلي بنغازي أن الحكم محمد رجب دون ذلك في تقرير المباراة الذي تم تسليمه للجنة التحكيم و لجنة المسابقات.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن إدارة النادي تقدمت باحتجاج في الموعد المحدد قانونًا ، وفق النظام الأساسي للاتحاد العام و ما يسري من نصوص تخص هذا الشأن.

وحذر السعيطي الاتحاد الليبي العام من مغبة مخالفة القانون و التلاعب و الالتفاف على اللائحة المنظمة و التي تعتبر بمثابة الدستور المنظم لنشاط الاتحاد العام.

وذكر رئيس مجلس الإدارة أن الأهلي بنغازي له كامل الحق في المطالبة بحقوقه و لن يتنازل عن هذا الحق المثبت قانونًا و صراحة بشهادة حكم اللقاء.

يشار إلى أن الحكم محمد رجب كان قد احتسب ركلة جزاء لفريق الاتحاد خلال لقاءه مع الأهلي بنغازي كان له أثر على تغيير نتيجة المباراة من خلال احتساب ركلة جزاء غير صحيحة ساهمت في تغيير نتيجة اللقاء.

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