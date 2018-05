هارى كين يهنىء صلاح بجائزة الحذاء الذهبى ويؤكد: “مومو” كان رائعا

المتوسط:

تفوق المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول على هارى كين هداف توتنهام فى صراع المنافسة للحصول على لقب الهداف فى البريميرليج هذا الموسم، بعدما تمكن لاعب ليفربول من تسجيل 32 هدفاً متفوقاً بفارق “هدفين” على نجم توتنهام.

وقال هارى كين، فى تصريحات لصحيفة “الجارديان” الإنجليزية، “محمد صلاح قدم موسماً رائعاً مع ليفربول واستحق عن جدارة الحصول على جائزة الحذاء الذهبى، وأتطلع لمنافسته من جديد فى النسخة المقبلة من الدورى الإنجليزى”.

وأضاف نجم توتنهام، “سعيد بالمنافسة التى جمعت بينى وبين محمد صلاح هذا الموسم، لاشك أن مسابقة الدورى الإنجليزى أبرز المستفيدين من وجود لاعبين اثنين تمكنا من تسجيل 30 هدفاً وأكثر فى موسم واحد”.

واصل هارى كين تصريحاته قائلاً، “محمد صلاح نجح فى كسر الرقم القياسى المسجل باسم الثلاثى كريستيانو رونالدو ولويس سواريز والآن شيرار بالوصول إلى الهدف الـ32، ومن جانبى سأسعى لتحطيم رقمه فى الموسم الجديد”.

واختتم هارى كين تصريحاته قائلاً، “المنافسة التى كانت مشتعلة بينى وبين محمد صلاح للحصول على لقب الهداف كانت رائعة، لاسيما أنها تدفعنا دائماً لتقديم المزيد والتطوير من مستوانا”.

