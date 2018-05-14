اخبار الرياضة

الاتحاد المصراتي يستعد للموسم الجديد

تم النشر منذُ 7 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بعد موسم جيد في الدوري الممتاز لفريق الاتحاد المصراتي الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء بدأت إدارة الفريق الأخضر فعليا في تجهيز الفريق للموسم المقبل حيث يرغب الفريق في المنافسة على الدوري والكأس وأن يكون ندا للأندية الكبرى في كرة القدم الليبية.

البداية كانت مع تجديد التعاقد مع مهاجم الفريق العاجي لامين سيلا، لمدة موسم إضافي حيث تمكن وفي وقت قصير من تسجيل 3 أهداف في 5 مباريات خاضها مع الفريق.

وكانت إدارة النادي قد تعاقدت مع سيلا خلال فترة الإياب من الدوري الليبي الممتاز، ونجح في حجز مقعد أساسي في تشكيلة المدرب رضا عطية المدرب السابق للاتحاد المصراتي والذي انتقل مؤخرا لتدريب الأهلي طرابلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك