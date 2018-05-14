الاتحاد المصراتي يستعد للموسم الجديد

بعد موسم جيد في الدوري الممتاز لفريق الاتحاد المصراتي الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء بدأت إدارة الفريق الأخضر فعليا في تجهيز الفريق للموسم المقبل حيث يرغب الفريق في المنافسة على الدوري والكأس وأن يكون ندا للأندية الكبرى في كرة القدم الليبية.

البداية كانت مع تجديد التعاقد مع مهاجم الفريق العاجي لامين سيلا، لمدة موسم إضافي حيث تمكن وفي وقت قصير من تسجيل 3 أهداف في 5 مباريات خاضها مع الفريق.

وكانت إدارة النادي قد تعاقدت مع سيلا خلال فترة الإياب من الدوري الليبي الممتاز، ونجح في حجز مقعد أساسي في تشكيلة المدرب رضا عطية المدرب السابق للاتحاد المصراتي والذي انتقل مؤخرا لتدريب الأهلي طرابلس.

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