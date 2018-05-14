اخبار الرياضة

زفيريف بطلا لمدريد المفتوحة

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في عالم التنس حقق النجم الألماني ألكسندر زفيريف لقبه الثالث في بطولات الماسترز ذات الألف نقطة بعدما تمكن من تجاوز النمساوي دومينيك ثيم في نهائي بطولة مدريد المفتوحة بمجموعتين دون رد وبواقع (6-4) و (6-4).

واحتاج المصنف الثالث عالميا  لساعة وثمان عشرة دقيقة لحسم اللقب بعد صراع قوي مع “تيم”.

وتعتبر هذه البطولة هي الثالثة من نوع الماسترو لزفيريف بعد تتويجه العام الماضي ببطولتي روما وكندا.

وتعتبر بطولة مدريد المفتوحة ثاني تتويج للنجم الألماني هذا العام حيث سبق له التتويج ببطولة ميونخ مطلع الشهر الجاري ليدخل زفيريف سباق المنافسة على صدارة التصنيف العالمي الذي يحتله الاسباني رافاييل نادال.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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