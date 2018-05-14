زفيريف بطلا لمدريد المفتوحة

في عالم التنس حقق النجم الألماني ألكسندر زفيريف لقبه الثالث في بطولات الماسترز ذات الألف نقطة بعدما تمكن من تجاوز النمساوي دومينيك ثيم في نهائي بطولة مدريد المفتوحة بمجموعتين دون رد وبواقع (6-4) و (6-4).

واحتاج المصنف الثالث عالميا لساعة وثمان عشرة دقيقة لحسم اللقب بعد صراع قوي مع “تيم”.

وتعتبر هذه البطولة هي الثالثة من نوع الماسترو لزفيريف بعد تتويجه العام الماضي ببطولتي روما وكندا.

وتعتبر بطولة مدريد المفتوحة ثاني تتويج للنجم الألماني هذا العام حيث سبق له التتويج ببطولة ميونخ مطلع الشهر الجاري ليدخل زفيريف سباق المنافسة على صدارة التصنيف العالمي الذي يحتله الاسباني رافاييل نادال.

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