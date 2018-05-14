هل ينتقل غريزمان للبارسا؟

(رويترز) – يلقي الغموض بشأن مستقبل أنطوان غريزمان بظلال ثقيلة على استعدادات أتليتيكو مدريد لنهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم حيث ستتسلط الأضواء على المهاجم الفرنسي عندما يلتقي مع أولمبيك مرسيليا في ليون يوم الأربعاء.

وغريزمان أبرز لاعبي أتليتيكو على مدار المواسم الأربعة الماضية لكن علاقته توترت مع النادي في العام الأخير ويتوقع على نطاق واسع أن ينتقل إلى الغريم برشلونة.

وفتح أتليتيكو النار على برشلونة قائلا إنه “طفح به الكيل” من سلوك بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني في مطاردة مهاجمه الفرنسي.

وكان جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة أقر بأنه تحدث مع وكيل أعمال غريزمان بينما قال لويس سواريز مهاجم الفريق القطالوني لمحطة إذاعية في أوروجواي إنه يرحب بالانتقال الوشيك لغريزمان. وتصدر غريزمان هدافي أتليتيكو في كل موسم منذ انضمامه من ريال سوسيداد في 2014 لكن ثارت الكثير من التكهنات في العام الأخير ربطت اللاعب باحتمال الانتقال إلى عدة أندية منها مانشستر يونايتد وريال مدريد ما أدى إلى توتر العلاقة مع جماهير أتليتيكو.

لكن الدولي الفرنسي نجح في استمالة الجماهير مرة أخرى بعدما استعاد مستواه منذ يناير كانون الثاني وسجل هدفا مهما خارج الأرض خلال التعادل 1-1 مع أرسنال في ذهاب الدور قبل النهائي للدوري الأوروبي الذي مهد الطريق لبلوغ أتليتيكو النهائي.

لكن سلسلة من التقارير مؤخرا عن استعداد برشلونة لدفع الشرط الجزائي البالغ 100 مليون يورو (118.64 مليون دولار) للحصول على خدمات غريزمان باتت تفقد الفريق تركيزه وبدأت الأسئلة تطارد لاعبي أتليتيكو عن مستقبل الدولي الفرنسي.

وقال جابي قائد أتليتيكو “لا يمكننا السيطرة على أشياء مثل هذه. كل ما نستطيع القيام به هو مساعدته على الشعور بالراحة معنا”.

وتابع “إنه لاعب مهم جدا بالنسبة لنا ويمكنه اللعب مع أي فريق في العالم. كل ما نتمناه أن يستمتع بنهائي أوروبي رائع وأن نحصل على الكأس”.

وفاز غريزمان بلقب واحد فقط مع أتليتيكو، كأس السوبر الاسبانية 2014، بعدما خسر نهائي دوري أبطال أوروبا 2016 أمام ريال مدريد بركلات الترجيح.

ولم يكن غريزمان يحلم بمسرح أفضل من ملعب جروباما في ليون لاستضافة نهائي الدوري الأوروبي والذي يبعد نحو ساعة بالسيارة عن مسقط رأسه في ماكون والذي سجل عليه هدفين في انتصار فرنسا 2-1 على أيرلندا في دور الستة عشر لبطولة أوروبا 2016.

وسيقابل المهاجم المنافس المثالي مرسيليا بعدما أبلغ صحيفة ليكيب هذا الشهر بأنه كان يحلم طيلة الموسم بمواجهة مرسيليا الذي يعتبره أكبر ناد في فرنسا مفضلا إياه على باريس سان جيرمان البطل.

لكن ساؤول نيجيز زميل غريزمان في أتليتيكو يعتقد أن شيئا واحدا سيشغل بال غريزمان في ليون.

وقال لاعب الوسط “سيكون أكثر حماسا ليس فقط لأنه يلعب قرب مسقط رأسه لكن لأنه يرغب في الفوز بلقب ويريد أن يصبح مؤثرا”.

وتابع “يتعين عليه أن يستغل هذا النهائي لإثبات جدارته وقطع خطوة إلى الأمام في مسيرته”

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