مفاجآت بأكثر 5 أندية إنجليزية شعبية في ليبيا

أعلن موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن إحصائية حول أكثر أندية الدوري الإنجليزي الممتاز شعبية في كل دول العالم.

ونشر الموقع خريطة تفاعلية تُظهر تنوعاً كبيراً في الفرق المفضلة وسط تنافس شديد بين حوالي أربعة أندية على الشعبية.

وكشفت الإحصائية أن نادي تشيلسي هو الأكثر شعبية في أوساط الليبين من بين أندية الدوري الإنجليزي بنسبة 22.41%، بينما يبدو أن عشاق آرسنال في ليبيا لازالوا أوفياء لفريقهم الذي جاء في المركز الثاني بنسبة 17.98% رغم غياب الفريق عن منصات التتويج.

واعتمد “تويتر” في هذه الإحصائية على عدد متابعي حسابات الأندية في كل بلد من البلاد.

وفي المركز الثالث جاء فريق مانشستر سيتي بنسبة 16.05%، ورابعاً مانشستر يونايتد بنسبة 15.07%.

أما المركز الخامس فكان من نصيب ليفربول مع نسبة انتشار 12.59%، وسادساً توتنهام بنسبة 4.18%.

كما احتل أيضاً تشيلسي الصدارة في السعودية وفلسطين والعراق وسوريا والأردن واليمن والكويت وعُمان بالإضافة لمصر، رغم تألق محمد صلاح مع ليفربول مما ساهم بصعود نجم الفريق بين المصريين مؤخرا.

لكن الأمر يبدو مختلفا بالنسبة لبقية دول شمال أفريقيا ، حيث يسيطر فريق آرسنال على الصدارة في كل من تونس والمغرب والجزائر.

المفاجأة أيضاً أن ليفربول هو الأكثر مُتابَعة من البريطانيين بنسبة حوالي 15%، ثم آرسنال أقل بنسبة بسيطة جداً، وثالثاً مانشستر يونايتد بنسبة 14.60%.

لكن مانشستر يونايتد يحظى بأكثر متابَعة في الصين والهند وهما أكبر دول العالم من حيث عدد السكان.

ويبدو أن تواجد عددا من الفرنسيين والألمان في فريق آرسنال ترك تأثيراً إيجابياً على شعبية الفريق ليحتل الصدارة في البلدين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية