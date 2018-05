رسميا.. توخيل مدربا جديدا لباريس سان جيرمان

المتوسط:

أعلن نادي باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم، تعيين الألماني توماس توخيل مدربا للفريق للموسمين المقبلين.

وسيتولى توخيل المسؤولية خلفا للإسباني أوناي إيمري الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، وأكد النادي الباريسي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” أنه سعيد بإعلان قدوم المدرب توماس توخيل، الذي وقع عقدا لموسمين مع بطل فرنسا.

وأوضح النادي الفرنسي أن توخيل البالغ 44 عاما، سيبدأ مهامه في مطلع يوليو، مع بدء الفريق تحضيراته الأولية للموسم المقبل، وكان بوروسيا دورتموند قد تخلى عن خدمات توخيل في نهاية الموسم الماضي، على رغم من قيادته الفريق إلى إحراز كأس ألمانيا.

أما إيمري، فأعلن بنفسه في أواخر أبريل الماضي، أنه سيرحل عن النادي البرايسي مع نهاية الموسم الحالي، علما أنه تولى مهامه في مطلع موسم 2016/2017، قادما من إشبيلية الإسباني، الذي أحرز معه ثلاثة ألقاب متتالية في مسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”.

وفشل إيمري في قيادة سان جرمان إلى مراحل متقدمة من المسابقة الأهم بالنسبة للنادي الباريسي، وهي دوري أبطال أوروبا. وأقصي في الموسمين الأخيرين من الدور ثمن النهائي: في 2017-2018 أمام ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في النسختين الماضيتين (خسر سان جرمان 1-3 ذهابا في مدريد و1-2 في باريس)، وفي 2016-2017 أمام برشلونة الإسباني (تقدم ذهابا 4-0 في باريس وخسر 1-6 إيابا).

