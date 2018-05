«الترسانة» يفوز  في منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم

فاز فريق الترسانة، مساء اليوم الاثنين، على فريق النجمة بنتيجة هدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بملعب طرابلس الدولي ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم.

هذا وسجل هدفي الترسانة المحترف “إبرهيم كوليبالي” في الدقيقة التاسعة من الشوط الأول، و”أيمن دني” في الدقيقة 63 من زمن المباراة حيث يضع بهذه النتيجة ثلاث نقاط ثمينة في رصيده بينما يبقى فريق النجمة بدون نقاط.

وعلى ملعب شهداء بنينا،انتهى لقاء نجوم اجدابيا ورفيق بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف حيث سجل هدف نجوم اجدابيا لاعبه “ناصر العروس” في الشوط الأول، عدل لرفيق في الشوط الثاني لاعبه “توفيق الخناجري”.

وبهذه النتيجة يضع كلا الفريقين نقطة في رصيده، ويصبح ترتيب الجولة الأولى فوز الترسانة بثلاث نقاط، مقابل نقطة واحدة لفريق نجوم اجدابيا نقطة واحدة، والنجمة بدون نقاط.

