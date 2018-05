المتوسط:

فاز فريق الأهلي بنغازي لكرة اليد على نظيره فريق الكفاح أمس الاثنين.

وانتهت المباراة بين الأهلي بنغازي وفريق الكفاح والتي أقيمت بقاعة نادي النجمة ، بنتيجة 48مقابل 17 لصالح الأهلي بنغازي.

