المتوسط:

نظمت نقابة الصحة في بنغازي بطولة دوري لكرة القدم على مستوى مستشفيات وعيادات الطبية بالبلدية.

وأكدت النقابة، ” أن البطولة ستقام في الخامس من شهر رمضان بإشراف نقابة الصحة، بملعب المقابل لفندق تيبستي” .

ويشارك 16 فريقا في البطولةً، ويشرف على المباريات رئيس قسم النشاط بمركز بنغازي الطبي .

The post انطلاق دوري لكرة القدم على مستوى المستشفيات ببنغازي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية