وزير الرياضة بحكومة الوفاق يطالب بتنظيم دورة الألعاب العربية بطرابلس

أكد وزير الشباب والرياضة بحكومة الوفاق الوطني المهندس زياد قريرة، ” أنه يطالب بأن تكون طرابلس عاصمة الشباب لعام 2020 وتنظيم دورة للألعاب في بلاده .

وأكد قريرة، خلال الدورة الـ (41) لاجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة،على ضرورة تكثيف الجهود لمواجهة الشباب العربي للتطرف والتوصل للوسطية والتسامح.

وطالب قريرة بأن تكون ليبيا عاصمة الشباب العربي لعام 2020- 2022 وتنظيم بلاده لدورة الألعاب العربية في طرابلس.

