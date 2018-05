فان بيرسي يعدل عن قرار اعتزاله

المتوسط:

أكد روبن فان بيرسي مهاجم فينوورد أنه يريد اللعب لمدة موسم واحد آخر على الأقل قبل اعتزال لعب كرة القدم بعد مسيرة حافلة.

وساعد فان بيرسي (34 عاما) فينوورد على إحراز لقب كأس هولندا الشهر الماضي وقال إنه سيفكر في إمكانية الاعتزال لكن مهاجم أرسنال ومانشستر يونايتد السابق أبلغ الصحفيين أنه يريد الاستمرار.

وأضاف أنه سيواصل حيث يشعر بحماس كبير يمنعه من التوقف، مشيرا إلى أن الكثيرون شعروا بصدمة عندما قال إنه غير متأكد إن كان يريد اللعب مجددا لكنه في الواقع واجه صعوبة كبيرة للوصول إلى نهائي الكأس.

وسجل فان بيرسي، الذي خاض 102 مباراة دولية مع هولندا، هدفا رائعا في نهائي كأس هولندا ليقود فينوورد للفوز 3-صفر على ألكمار.

