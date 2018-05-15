أحد لاعبي الوسط في برشلونة: عندما تتلقى مرماك 5 أهداف فأنت لا تستحق الفوز

كشف فيليب كوتينيو لاعب وسط برشلونة بأن فريقه يشعر بالحسرة بعد الخسارة المدوية 5-4 أمام ليفانتي، والتي وضعت حداً لمسيرة رائعة امتدت 43 مباراة دون هزيمة في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

حيث حصد برشلونة لقب الدوري قبل أسبوعين وفي الأسبوع الماضي أفلت من هزيمة بعدما صمد 45 دقيقة بعشرة لاعبين خلال التعادل 2-2 مع ريال مدريد ليصبح على بعد مباراتين من إنهاء الموسم دون هزيمة.

لكن آمال برشلونة انهارت في الجولة قبل الأخيرة في مفاجأة مدوية بمدينة فالنسيا معقل ليفانتي صاحب المركز 15 والذي قضى معظم فترات الموسم وهو يكافح لتجنب الهبوط.

وأعلن كوتينيو الذي سجل ثلاثية خلال الخسارة: «لا يوجد شعور جيد لأننا أردنا حقاً إنهاء الموسم دون هزيمة، خضنا مباراة صعبة أمام فريق متحمس للغاية وعندما تستقبل خمسة أهداف لا تستحق الفوز، لم يكن يوماً جيداً ونترك الملعب بمشاعر سيئة».

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