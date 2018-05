الزمالك بطلًا لكأس مصر بعد الفوز على سموحة بركلات الترجيح

المتوسط:

توّج فريق الزمالك ببطولة كأس مصر بعد الفوز على سموحة بضربات الجزاء الترجيحية 5/4 عقب إنتهاء الوقت الأصلى والإضافى للمباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، فى نهائى كأس مصر على ملعب برج العرب بالإسكندرية بالتعادل بهدف لهدف.

سجل للزمالك، محمود علاء، طارق حامد، عبد الله جمعة ، حمدى النقاز، ويوسف أوباما ، وسجل لسموحة، محمود معاذ، ياسر إبراهيم، إسلام صالح، السيد فريد، بينما أهدر عبد الله بكرى.

كان حسام حسن قد تقدم لسموحة فى الدقيقة الرابعة ثم تعادل كاسونجو للزمالك فى الدقيقة87 ولعب الفريقان وقتا إضافيا لمدة 30 دقيقة على شوطين وانتهى الشوطان بالتعادل ليلجأ الفريقان لضربات الجزاء، وأدار المباراة طاقم تحكيم مصرى بقيادة محمد فاروق.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكوّن من: محمود جنش فى حراسة المرمى، وحمدى النقاز، ومحمود علاء، ومحمود حمدى الونش، وأحمد أبو الفتوح، وطارق حامد، ومحمود عبد العزيز، وعماد فتحى، ومحمد عنتر، ويوسف أوباما، وكاسونجو.

فيما ضم تشكيل سموحة، مهدى سليمان فى حراسة المرمى، وعبد الله بكرى، وياسر إبراهيم، ومحمود معاذ، ورجب بكار، وإسلام صالح، ومحمد حمدى زكى، وأحمد حمص، وناصر ماهر، وأوميد أوكرى، وحسام حسن.

جاءت المباراة حماسية من جانب الفريقين بحثا عن هدف مُبكر ونجح الفريق السكندرى فى تسجيل هدف مُبكر عن طريق حسام حسن فى الدقيقة مُستغلاً تمريرة رائعة من جانب محمد حمدى زكى.

