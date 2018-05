المتوسط:

قالت صحيفة “بولا” الإسبانية إن لاعب الوسط الدولى الإسبانى أندرياس إنييستا، نجم نادى برشلونة، يتلقى عرض غير متوقع من قطر، بالتزامن مع فشل الإمارة العربية مع اللاعب البرازيلى نيمار دا سيلفا لاستمراره فى النادى الفرنسى باريس سان جيرمان الذى تمتلكه قطر.

وأشارت الصحيفة إلى أن إنييستا لن يستمر فى اللعب بين صفوف برشلونة أو فى أى من أندية الدورى الإسبانى، خلال الموسم القادم، ومع ذلك، ما لم يتم تأكيده على الإطلاق هو ما سيكون قائد العملاق الكتالونى.

وعندما بدا أن كل الطرق قد تذهب باللاعب إلى الصين، قرر إنييستا تجاهل هذا الاحتمال، خاصة بعدما تلقى عدة عروض من أندية باليابان وأستراليا، ولكن فى الساعات الأخيرة، تقدم نادى السد الذى يعد أكبر أندية الدورى القطرى، بعرض لقائد البلوجرانا الانضمام له كما حدث مع زميله تشافى الذى يتواجد مع فريق السد منذ رحيله عن برشلونة 2015

ويسعى هذا النادى الذى قدم للاعب عرضا جذابا على الصعيد المادى والتجارى والرياضى إلى تسريع الخطوات من أجل إنهاء الصفقة قبل تواجد إنييستا مع منتخب بلاده فى نهائيات كأس العالم روسيا 2018

The post السد القطرى يسعى لضم إنييستا قبل نهائيات كأس العام appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية