بهدفي كوفري والشعافي الأهلي يحسم لقاء “ديربي بنغازي “

بنغازي 15 مايو 2018 ( وال ) – حسم فريق الأهلي مواجهة قمة “ديربي بنغازي ” مع النصر لمصلحته بفوز هام ومستحق بنتيجة هدفين دون رد، وذلك لحساب ذهاب الجولة الثانية من دور التتويج الليبي لكرة القدم.

المباراة التي جرت اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب شهداء بنينا قادها الحكم الدولي يحي الوحيشي، حيث دخل الفريقان اللقاء وكل منهما يأمل في تجاوز الآخر والتقدم أكثر على لائحة سلم دوري التتويج الليبي لكرة القدم.

كوفري ورأسية مخادعة

ومنذ بداية الشوط الأول بدأ واضحاً أن الأهلي أفضل حالاً من جاره النصر، حيث سيطر أبناء المدرب ناصر الحضيري على منطقة الوسط بقيادة عبدالله العرفي وسفيان بن عمران وإبراهيم بودبوس والتي هي مغذي أساسي للخط الأمامي.

النصر طوال الشوط الأول لم يشكل خطورة على مرمى عبد الجواد رزق، ولم يظهر مهاجموه بل ظهر هناك فراغ وبعد كبير بين الخطوط الثلاثة للفريق والتي استغلها الأهلي وتقدم نحو منطقة مناورة عبد السلام أمسلم باحثاً عن هدف السبق.

وبعد ضغط كثيف ومستمر من لاعبي الأهلي، وتحديدًا في الدقيقة 28 نجح المهاجم النيجيري كوفري إيبونغ تسجيل أول أهداف اللقاء، وذلك عن طريق رأسية خادعت الحارس عبد السلام أمسلم منطلقاً من خلف المدافعين، مستغلاً الكرة الحرة المباشرة والتي رفعها عبدالله العرفي.

فشل في التعديل

واعتقد البعض بعد هدف كوفري أن مهاجمي النصر سيتقدمون أكثر من أجل تعديل النتيجة، لكن الحارس عبد الجواد رزق لم يظهر بتاتاً فيما تبقى من عمر الشوط الأول وفشل لاعبو النصر في تعديل الكفة قبل الدخول إلى غرف الملابس، ليطلق بعدها الحكم يحي الوحيشي صافرة نهاية الشوط الأول بهدف أهلاوي جاء بإمضاء رأسية كوفري.

بداية الحصة الثانية من ديربي بنغازي لم تحمل الجديد للنصر، وتدخل مدربه عبد الحفيظ أريش وأجرى العديد من التغييرات على مستوى التشكيل الأساسي فزج منذ بداية الشوط الثاني بكل من خالد مجدي وعمر بوخريص على أمل تعديل نتيجة اللقاء.

الشعافي والهدف الثاني

ومع بلوغ الدقيقة 48 ومن هجمة منسقة تناقل لاعبو الأهلي الكرة فيما بينهم حتى وصلت للاعب عبدالله الشعافي الذي أرسل كرة قوية من خارج منطقة العمليات استقرت على يسار عبد السلام أمسلم معلناً الهدف الثاني.

حاول النصر بعد أن تحرر من مناطقه الدفاعية، وأضاع المهاجم سالم روما فرصة تقليص النتيجة في مناسبتين متتالتين 57 و 60 ، رد عليه المهاجم إبراهيم بودبوس بتسديدة قوية علت شباك عبد السلام أمسلم عند الدقيقة 61.

الحفاظ على المنافسة

تحسن أداء النصر قليلاً وذلك بغية تذليل الفارق، وعند الدقيقة 65 تدخل الحارس عبد الجواد رزق أمام البديل عمر بوخريص، وعند الدقيقة 77 أبعد المدافع صدام الورفلي رأسية مهاجم الأهلي كوفري إلى ركنية بصعوبة، لتنتهي بعد ذلك مجريات المباراة بهدفين دون رد للأهلي.

وبهذه النتيجة حافظ الأهلي على حظوظه في المنافسة على لقب الدوري، حيث أصبح رصيده في الدور الرباعي 3 نقاط من مبارتان، فيما تجمد رصيد النصر عند النقطة الواحدة من تعادل الأسبوع الأول مع الأهلي طرابلس وخسارة في ديربي بنغازي.( وال – بنغازي ) س أ/أ د

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