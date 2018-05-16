ليبيا تواجه تونس في أولى مباريات تصفيات شمال إفريقيا

وضعت القرعة الخاصة بتصفيات منطقة شمال إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم تحت 17 عاما منتخبنا في مواجهة نظيره التونسي في المباراة الأولى.

التصفيات التي ستحتضنها سوسة والمنستير في الفترة من السابع عشر إلى السابع والعشرين من أغسطس القادم، ستقام بمشاركة منتخبات كل من ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، حيث سيواجه منتخبنا في الجولة الثانية نظيره المغربي على أن يختتم التصفيات بمواجهة المنتخب الجزائري.

يشار إلى أن صاحب المركز الأول سيتأهل للنهائيات التي ستحتضنها تنزانيا العام القادم.

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