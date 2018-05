تاباريز يكشف قائمة «الأوروجواي» الأولية لمونديال روسيا

المتوسط:

أعلن المدير الفني لمنتخب أوروجواي أوسكار تاباريز، القائمة الأولية لـ”السيليستي” لخوض غمار نهائيات كأس العالم 2018.

وضمت القائمة 26 لاعبا، حيث جاء في حراسة المرمى: فيرناندو موسليرا، مارتن سيلفا، ومارتن كامبانيا، وفي خط الدفاع: دييغو غودين، سباستيان كواتس، خوسيه ماريا خيمينيز، ماكسيمليانو بيريرا، جاستون سيلفا، مارتن كاسيريس، وجيليرمو فاريلا.

بينما جاء في خط الوسط: ناهيتان نانديز، لوكاس توريرا، ماتياس فيسينو، فريدريكو فالفيردي، رودريغو بينتاكور، كارلوس سانشيز، جيورجيان دي أراسكايتا، دييغو لاكسلات، وكريستيان رودريغز.

وسيمثل هجوم أوروجواي كل من جوناثان يوريتافيسكايا، لويس سواريز، إدينسون كافاني، نيكولاس لوديرو، جاستون راميريز، كريستيان سوتاني، وماكسيمليانو غوميز.

وستعلب الأوروغواي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات روسيا، ومصر، والسعودية.

