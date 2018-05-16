وستهام يقيل مويس من منصبه

أعلن نادي وستهام الإنجليزي عن إقالة مدربه ديفيد مويس من منصبه.

وقاد مويس صاحب الـ 55 عاما، الذي تولى المهمة بعد إقالة سلافن بيليتش، في نوفمبر الماضي، حيث نجح في قيادة وستهام للهروب من الهبوط، وإنهاء المسابقة في المركز 13.

وقال ديفيد سوليفان، رئيس وستهام، في بيان نشره الموقع الرسمي: “بعد تقييم الوضع الحالي، وانتهاء الموسم، نشعر أنه من الأفضل التحرك في اتجاه مختلف”.

جدير بالذكر أن مويس خاض مباراته رقم 500 في الدوري الإنجليزي أمام واتفورد نوفمبر الماضي، ليكون المدرب الرابع في تاريخ البريمييرليج الذي يصل إلى 500 مباراة بعد السير أليكس فيرجسون مدرب مانشستر يونايتد السابق، والفرنسي أرسين فينجر مدرب أرسنال الذي رحل بنهاية الموسم، والإنجليزي هاري ريدناب.

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