الدوري الأوروبي.. المحكمة ترفض حضور سيميوني النهائي

حسمت محكمة التحكيم الرياضية، اليوم الأربعاء، موقفها من العقوبة، التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، على المدير الفني لأتلتيكو مدريد، دييجو سيميوني.

ورفضت المحكمة، تعليق العقوبة، وبذلك لن يكون بمقدور المدرب، قيادة الروخي بلانكوس، من مقاعد البدلاء، خلال المباراة النهائية للدوري الأوروبي، أمام أولمبيك مارسيليا الفرنسي، مساء اليوم الأربعاء، في ليون.

وأكد أتلتيكو مدريد، صدور قرار المحكمة، حيث سيقوم جيرمان مونو بورجوس، بدور المدير الفني للفريق.

وستكون هذه المباراة الثانية، التي سيغيب فيها المدرب الأرجنتيني، عن قيادة فريقه بالمسابقات الأوروبية، من أصل 4 غيابات مفروضة عليه من قبل اليويفا.

وسيحظر على دييجو سيميوني، التواصل مع لاعبيه، ليس فقط أثناء المباراة أمام مارسيليا، بل أيضا في غرفة خلع الملابس.

تجدر الإشارة، إلى أن العقوبة جاءت نتيجة لحصول سيميوني، على بطاقة حمراء، وإهانته للحكم كليمنت توربين، عندما طرده في ذهاب نصف النهائي، أمام آرسنال، على ملعب الإمارات.

يشار إلى أن الروخي بلانكوس، خسر مباراتين من المباريات التي خاضها، في ظل غياب مدربه عن مقاعد البدلاء، بنتيجة (2-3) أمام أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا، موسم 2014-2015، و(1-2) أمام ليفانتي في الجولة قبل الأخيرة من الليجا، موسم 2015-2016.

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