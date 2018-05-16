ميسي قلق من صفقة انتقال نيمار إلى ريال مدريد!

أبدى اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة تخوفه وقلقه من احتمال انتقال زميله السابق نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى ريال مدريد الإسباني.

وأعرب ميسي عن قلقه من الصفقة إن حدثت، وذلك حين قال في مقابلة تلفزيونية أجراها مع قناة “tycsports” الأرجنتينية: سيكون الأمر مرعباً إذا انتقل نيمار لريال مدريد وسيسبب الكثير من المعاناة لنا في برشلونة لأنه سيجعل ريال مدريد أفضل”.

وأضاف الأرجنتيني ميسي: “فاز نيمار في برشلونة بألقاب مهمة مثل الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وانتقاله لريال مدريد سيكون ضربة موجعة للجميع ولا أريد رؤيته بالقميص الأبيض”.

ونفى ليونيل ميسي أن يكون كريستيانو رونالدو منافساً له بل يعتبر محفزاً له من أجل تقديم أفضل ما لديه حتى يتحسن عاماً بعد آخر، ويرغب أن يفوز ميسي بلقب دوري الأبطال والدوري الإسباني كل عام لأن هذا ما يريده الجميع خاصة عشاق البلوغرانا.

وعبر ميسي في المقابلة التلفزيونية عن أمله في وصول منتخب الأرجنتين للمباراة النهائية في كأس العالم 2018 في روسيا وقال: “نريد أن نكون أبطالاً في كأس العالم المقبلة ويجب علينا أن نقاتل حتى نحقق آمالنا وأحلامنا”.

واعتبر أن على زملائه في الفريق الأرجنتيني نسيان ما حدث معهم في كأس العام 2014 حين خسروا أمام المنتخب الألماني في المباراة النهائية بنتيجة 1-0، والتركيز جيداً خلال البطولة القادمة خاصة وأنها مليئة بالفرق المنافسة، لا سيما المنتخب البرازيلي الذي يمتلك مجموعة قوية بالإضافة إلى كل من المنتخبات الألمانية والفرنسية والإسبانية.

وسيلعب المنتخب الأرجنتيني في المجموعة الرابعة ضد أيسلندا ونيجيريا وكرواتيا في كأس العالم التي ستقام في روسيا 2018.

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