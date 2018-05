شارابوفا تتأهل للدور الثالث لبطولة روما للتنس

المتوسط:

مضت الروسية ماريا شارابوفا قدما في طريق إنجازاتها في بطولة روما للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من أربعة ملايين و872 ألف يورو، بفوزها على السلوفاكية دومينيكا تسيبولكوفا.

وحسمت دومينيكا تسيبولكوفا نتيجة المجموعة الأولى لصالحها بستة أشواط مقابل ثلاثة، إلا أن ماريا شارابوفا، المصنفة 40 عالميا، من قلب تأخرها إلى فوز صعب بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (3-6) و(6-4) و(6-2)، في اللقاء الذي جرى بينهما، اليوم الأربعاء.

وستكون شارابوفا على موعد، في الدور الثالث، مع الفائزة من المباراة التي ستجمع النجمة الإسبانية غاربين موغوروزا بلانكو، والأسترالية داريا غافريلوفا.

