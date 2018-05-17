حوار خاص| لاعب خليج سرت ربيع شادي يتحدث عن تألقه مع فريقه وسر طريقة احتفاله بالأهداف

أخبار ليبيا 24-خاص

قدم مهاجم خليج سرت الشاب ربيع الشادي صاحب الـ 24 ربيعاً أداء كبيرا هذا الموسم ونجح في تسجيل عديد الأهداف الحاسمة لفريقة.

أخبار ليبيا 24 أجرت حواراً مطولاً مع اللاعب وتحدثت معه عن عديد التفاصيل في حياتة الرياضية ومشواره مع خليج سرت. فيما يلي نص الحوار:-

أخبار ليبيا 24: حدثنا عن البيئة التي ترعرعت فيها وهل شجعتك على ممارسة كرة القدم ؟

الشادي: ترعرعت في عائلة رياضية وجميع إخوتي ووالدي يعشقون كرة القدم . وبالنسبة لي كرة القدم كانت أكتر شي أحبه منذ صغري

أخبار ليبيا 24: كيف كانت خطواتك في فريق خليج سرت ؟

الشادي: بدايتي كانت مع فريق الأشبال بإشراف المدرب سالم مرعي. لعبت موسمين في الأشبال وانتقلت لفريق الأواسط مع المدرب عبد العاطي القبي وبعد ذلك خضت موسم مع فريق الرديف مع المدرب حمد الغزال .

أخبار ليبيا 24: متى كانت الإنطلاقة في صفوف الفريق الأول ؟

الشادي: البداية الرسمية كانت موسم 2012 مع المدرب عبد العاطي القبي ولم ينظم دوري رسمي حينها على مستوى ليبيا ونجحت مع الفريق في الوصول لنهائي بطولة الربيع العربي وخسرنا المباراة الختامية أمام الإتحاد .

أخبار ليبيا 24: كيف كانت تجربتك الاولى في الدوري الممتاز ؟

الشادي: أول تجربة لي في الدوري الممتاز كانت موسم 2013 – 2014 تحت إشراف التونسي منير اشبيل وقدمت أداء جيد و تم اختياري ضمن منتخب ليبيا للشباب .

أخبار ليبيا 24: ماذا عن الموسم الحالي ؟

الشادي: كان موسم صعب خاصة في البداية فالظروف صعبة ولعبنا خارج ملعبنا ولكن نجحنا في تحقيق نتائج طيبة وبقينا في الممتاز بفضل جهود الجميع من الطاقم الفني و الإداري واللاعبين .

أخبار ليبيا 24: ما سبب تألقك هذا الموسم ؟

الشادي: تغيير مركزي كان سبب في تألقي والفضل يعود للمدرب جمال خميس .

والحمد الله كان موسم من أفضل المواسم في مسيرتي مع الفريق فقد سجلت 7 أهداف ما بين دوري وكأس .

أخبار ليبيا 24: ما تفسير الحركة الإحتفالية التي تقوم بها بعد كل هدف ؟

الشادي: هي رسالة وهدية لابن أخي أشرف وهي حركة كان يقوم بها عندما يسمع اغنية “بالتي انحب انطير” فكنت أهديه نفس الحركة بعد كل هدف .

أخبار ليبيا 24: ما أجمل مباراة لعبتها ؟ وما هدفك الأجمل ؟

الشادي: بالنسبة لي اعتبر مباراتنا أمام الأندلس هذا الموسم هي الأفضل في مسيرتي حيث سجلت فيها ثلاثية هاتريك وهو الأول في مسيرتي الكروية وهدفي الذي لا ينسى كان في مرمى منتخب إيطاليا خلال بطولة البحر الأبيض المتوسط.

أخبار ليبيا 24: حدثنا عن تجربتك مع المنتخب الليبي للشباب ؟

الشادي: كانت تجربة رائعة جداً وقدمت خلالها مستوى طيب حين شاركنا في منافسات بطولة البحر الأبيض المتوسط بتركيا ونجحنا في تحقيق فوز تاريخي على منتخب إيطاليا. التجربة كانت بها ذكريات رائعه رفقة المدرب كمال هالات و المساعد عبد العاطي القبي .

أخبار ليبيا 24: هل تتوقع ضمك للمنتخب الليبي ؟

الشادي: أتمنى ذلك وأسعى له بجد فلا يوجد لاعب لا يتمنى تمثيل بلاده.

أخبار ليبيا 24: ماهي أمنيتك على المستوى الرياضي ؟

الشادي: أتمنى أن احقق رفقة خليج سرت لقب الكأس هذا الموسم لنقدمة هدية لمدينتي مدينة سرت ولاهلها.

أخبار ليبيا 24: كلمة اخيرة لمن توجهها ؟

الشادي: أحب توجية رسالة لجمهور خليج سرت ومدينة سرت بالكامل أن أي فوز للفريق هو هدية لمدينة سرت وأهلها.

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