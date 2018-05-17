رونالدو.. غلطة فينغر الكبرى في أرسنال

اعترف أرسين فينغر، مدرب أرسنال الذي يستعد للرحيل، أن فشله في التعاقد مع كريستيانو رونالدو هو أكبر شيء ندم عليه في سوق الانتقالات خلال حوالي 22 عاما مع النادي الإنجليزي.

وتعاقد فينغر مع عدد من أفضل لاعبي الدوري خلال عهده بينهم، تييري هنري وروبير بيريس وسيسك فابريغاس ومسعود أوزيل، لكن أرسنال تحت قيادته فشل في ضم رونالدو الذي انتقل للغريم مانشستر يونايتد عام 2003.

ونجح رونالدو بقميص يونايتد في الفوز بالدوري ثلاث مرات، بجانب إحراز لقب كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا قبل انضمامه لريال مدريد في 2009.

واعترف فينغر لموقع أرسنال على الانترنت “أهم لاعب يأتي إلى ذهني (فشلنا في التعاقد معه) هو (كريستيانو) رونالدو”.

وأضاف “كان هنا برفقة والدته وكنا قريبين للغاية. ثم جاء مانشستر يونايتد وكان يعمل به في ذلك الوقت كارلوس كيروش. لعب يونايتد ضد سبورتينغ لشبونة وكان رونالدو رائعا وتعاقدوا معه”.

وتابع: “يمكن تخيل كيف سيكون الحال في ذلك الوقت إذا امتلكت تييري هنري ورونالدو معا… كان هذا سيغير بالتأكيد من تاريخي هنا أيضا”.

وقال فينغر إن ارسنال لم يستطع التنافس مع المبلغ الذي دفعه يونايتد وقيمته 12 مليون جنيه إسترليني (16.23 مليون دولار) لضم اللاعب البرتغالي.

وأضاف المدرب الفرنسي “هناك أمور دائما كان يمكن القيام بها بشكل مختلف، لكن مشكلة المفاوضات هي معرفة متى تدفع ومتى لا تدفع”.

وأوضح: “عندما عرضنا 4.5 مليون جنيه إسترليني كانت المفاوضات جارية.. كنا قريبين للغاية. لكن مانشستر يونايتد جاء ودفع 12 مليون جنيه إسترليني وهذا مبلغ لم نستطع تحمله في ذلك الوقت”.

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