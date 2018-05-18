مانشستر سيتي يستعد لخطف هازارد

كشفت تقارير صحفية اليوم الجمعة، أن نادي مانشستر سيتي يخطط للتعاقد مع البلجيكي ايدين هازارد نجم تشيلسي، خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

ذكرت صحيفة “صن” البريطانية، أن السيتي يستعد لخطف هازارد من البلوز، إذا قرر اللاعب الرحيل عن قلعة ستامفورد بريدج، وخاصة بعد فشل الفريق في التأهل لدوري الأبطال الأوروبي الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن على الرغم من رغبة ريال مدريد الشديدة في التعاقد مع هازارد، إلى أن السيتي سيكون مستعدا لتلبية طلبات تشيلسي المادية في حالة اضطرارهم لبيع اللاعب الذي ينتهي تعاقده مع الفريق في 2020، بالإضافة إلى قدرة السيتي المادية الكبيرة في تلبية رغبة اللاعب بالحصول على راتب يناهز الـ300 ألف استرليني أسبوعيا.

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