نيمار ينضم لمنتخب البرازيل استعدادا لمونديال روسيا

أذن نادي باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم لمهاجمه نيمار بالعودة للبرازيل بعد أن استأنف التدريبات مع الفريق بهدف السماح له بالاستعداد مع منتخب بلاده لكأس العالم.

وقال باريس سان جيرمان في بيان “عاد نيمار للمران جزئيا مع زملائه في الفريق اليوم على استاد بارك دي برنس وبدأ أيضا استعداداته البدنية بالكرة.

“لكن حقيقة عدم قدرته على المشاركة أمام كان (في آخر مباريات الدوري الفرنسي) تعني السماح له بالعودة إلى البرازيل الليلة (ليواصل عملية التعافي مع منتخب بلاده)”.

وانضم نيمار لباريس سان جيرمان قادما من برشلونة في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو (265.18 مليون دولار) في أغسطس آب 2017. لكنه غاب عن المباريات منذ أصابته بالتواء في الكاحل وكسر في مشط القدم في 25 فبراير شباط وخضع لجراحة أجريت له في البرازيل.

وأعلنت البرازيل ضم نيمار لتشكيلة الفريق الذي سيشارك في كأس العالم التي تستضيفها روسيا في الفترة من 14 يونيو حزيران إلى 15 يوليو تموز.

