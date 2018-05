منتخب بلجيكا يمدد عقد مارتينيز لعامين إضافيين

المتوسط:

أكد الاتحاد البلجيكي لكرة القدم الجمعة، أن مدرب المنتخب الإسباني روبرتو مارتينيز مدد عقده لعامين إضافيين، بعدما كان من المقرر أن ينتهي في أعقاب مونديال 2018.

ويأتي تمديد عقد مارتينيز (44 عاما)، قبل يومين من إعلان التشكيلة الرسمية المؤلفة من 23 لاعبا، والتي ستخوض غمار مونديال روسيا بين 14يونيو و15يوليو.

وقال الاتحاد البلجيكي في بيان إنه “منذ تعيينه في أغسطس عام 2016، ثمة تعاون إيجابي، محترف وواضح مع روبرتو مارتينيز”.

وعُين مارتينيز، الذي سبق له تدريب ويغان وإيفرتون الإنجليزيين، مدربا خلفا لمارك فيلموتس بعد خروج بلجيكا من ربع نهائي كأس أوروبا 2016.

ويضم المنتخب البلجيكي كوكبة من أبرز لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز وعلى رأسهم صانع ألعاب مانشستر سيتي، كيفن دي بروين، ومهاجم مانشستر يونايتد، روميلو لوكاكو، ومهاجم تشلسي، إدين هازارد، بالاضافة إلى مدافع توتنهام يان فيرتونغن.

وتلعب بلجيكا في النهائيات في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات إنجلترا وتونس وبنما، على أن تخوض مباراتها الأولى ضد بنما في 18 يونيو.

