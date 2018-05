الليلة .. تشيلسى يواجه مانشيستر يونايتيد فى نهائى كأس الاتحاد الإنجليزى

المتوسط:

يصطدم فريق مانشستر يونايتد بنظيره تشيلسي اليوم السبت فى المباراة النهائية بكأس الاتحاد الإنجليزي، والتى سوف يستضيفها ملعب “ويمبلى”.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي والقنوات الناقلة

تقام مباراة مانشستر يونايتد مع تشيلسي فى تمام الساعة السادسة والربع مساء على ملعب “ويمبلى”، وتذاع على قناة beINsports HD1.

ويسعى كلا الفريقان حصد لقب البطولة، من أجل إنقاذ الموسم الحالى، وذلك بعد فشلهما فى الحصول على أى بطولة هذا الموسم.

كيف تأهل مانشستر يونايتد وتشيلسى لنهائى كأس إنجلترا

ويأمل مانشستر يونايتد لتحقيق لقب البطولة للمرة الثالثة عشر فى تاريخه من أجل التساوى مع أرسنال صاحب الرقم القياسي فى التتويج بلقب البطولة.

فى المقابل يرغب تشيلسي فى حصد لقب الكأس للمرة الثامنة بتاريخه ليصبح ثالث أكثر الفرق تتويجا بلقب البطولة بالتساوى مع فريق توتنهام.

وتأهل اليونايتد للمباراة النهائية بعد فوزه على توتنهام بنتيجة 2 – 1، بينما تخطى البلوز فريق ساوثهامبتون بنتيجة 2 – 0.

وكان مانشستر يونايتد قد أنهى الموسم الحالى فى الدوري الإنجليزي بالمركز الثانى، ليشارك فى دورى الأبطال الموسم المقبل، بينما يغيب تشيلسي بعد إحتلاله المركز الخامس.

