يلتقي المنتخب الليبي لكرة القدم للشباب نظيره منتخب بوركينا فاسو في لقاء الإياب بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا للشباب والمقرر إقامتها بالنيجر عام 2019.

وتقام المباراة على ملعب مدينة سوسة بتونس، ويحتاج المنتخب الليبي الفوز بهدفين دون مقابل للتأهل للنهائيات.

