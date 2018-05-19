رفيق يلتقي الترسانة في رباعي تفادي الهبوط

تُجرى السبت، منافسات الجولة الثانية للدور الرباعي لتفادي الهبوط لمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.

ويلتقي فريقا رفيق والترسانة على أرضية ملعب طرابلس الدولي، بينما يحتضن ملعب شهداء بنينا ببنغازي لقاء فريقي النجمة ونجوم اجدابيا.

وكانت الجولة الافتتاحية قد شهدت فوزاً مهماً لترسانة سوق الجمعة على ضيفه فريق النجمة بهدفين دون مقابل، بينما خطف أبناء صرمان تعادلاً مثيراً أمام مضيفهم نجوم اجدابيا بهدف لمثله.

وسيحاول فريق رفيق ضمان البقاء في الممتاز بينما سيلعب الترسانة باسمه وكبريائه في محاولة منهم أيضا لضمان البقاء في الدوري الممتاز.

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