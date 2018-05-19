يوفنتوس يهزم هيلاس فيرونا 2-1 في ليلة وداع بوفون

تغلب يوفنتوس على ضيفه هيلاس فيرونا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعبي “اليانز ستاديوم” في ختام منافسات الدوري الإيطالي “الكالتشيو” للموسم الجاري 2017-2018.

وحفلت المباراة بأهمية كبيرة، نظرا لكونها الأخيرة التي يشارك فيها الحارس جيانلويجى بوفون مع اليوفي بعد مسيرة استمرت 17 عاما، وشارك بوفون في اللقاء من بدايته قبل أن يخرج مستبدلا في الدقيقة 63 وسط تصفيق كل من في الملعب من لاعبين وجماهير.

وسجل هدفي يوفنتوس كلا من روجانى وميراليم بيانيتش فى الدقيقتين 49 و52، فيما احرز تشيرشى هدف هيلاس فيرونا الوحيد في الدقيقة 76.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد اليوفي إلى 95 نقطة في الصدارة بعد أن حسم لقب الكالتشيو منذ جولتين، فيما استقر هيلاس فيرونا في المركز قبل الأخير برصيد 25 نقطة وضمن الهبوط رسميا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية