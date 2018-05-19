كروس مطلوب في مانشستر سيتي بأي ثمن

رغم أنَّ تشكيلة مانشستر سيتي، تعج بمجموعة من أفضل اللاعبين في عالم الساحرة المستديرة، إلا أن ربان سفينة “الأزرق السماوي” بيب جوارديولا يعتزم تطعيم كتيبته بنجم كبير، من ريال مدريد.

ويبدو أن جوارديولا، عاقد العزم على تطعيم كتيبته المرعبة بأسماء أخرى وازنة تضمن للفريق مواصلة تسيده محليًا، ونقل توهجه لدوري أبطال أوروبا، التي يرغب “الأزرق السماوي” في التتويج بها في أقرب وقت ممكن.

ويدرك جوارديولا أن التعاقد مع صفقات جديدة سيساعده على تعزيز تفوقه، وقطع الطريق على باقي الفرق، التي تطمح إلى منافسة “السيتي” واعتلاء منصات التتويج في واحد من أقوى الدوريات الأوروبية في كرة القدم.

وفي هذا الصدد، ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن جوارديولا يُريد التعاقد مع نجم خط وسط ريال مدريد توني كروس.

وأضافت أن الدولي الألماني يُعد هدفًا رئيسيًا للمدرب الإسباني، الذي يعتقد أن التعاقد مع كروس سيعطي الإضافة المطلوبة للنادي الإنجليزي.

وأشارت التقارير إلى أن جوارديولا صرف النظر حاليًا عن الإسباني إيسكو، الذي تراجع مستواه هذا الموسم بشكل لافت ، موضحة أن جوارديولا يُريد الحصول على خدمات كروس بأي ثمن ممكن.

وحسب نفس المصادر، يهدف المدرب الإسباني إلى قطع الطريق على غريمه جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد الذي عبر في أكثر من مرة عن رغبته في التعاقد مع الدولي الألماني الموهوب، إذ يعي جوارديولا أن انتقال كروس إلى “الشياطين الحمر”، سيساعدهم على التألق في الموسم المقبل.

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