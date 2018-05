ألقاب ريال مدريد الأوربية تنسف أسطورة “الإنجليز” مخترعى كرة القدم

المتوسط:

تترقب جماهير الكرة العالمية بوجه عام والإنجليزية والإسبانية بوجه خاص المواجهة المرتقبة بين ليفربول وريال مدريد فى نهائى دورى أبطال اوروبا فى الـ25 من الشهر العاصمة الأوكرانية “كييف”، والتى يدخلها الملكى الإسبانى بطموحات كبيرة خاصة وأنه يسعى لحصد لقب دورى أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالى.

ويتصدر ريال مدريد قائمة الأندية الأكثر تتويجا بدورى الأبطال على مر العصور، برصيد 12 لقبا متفوقا على عمالقة القارة العجوز بفارق شاسع يصل إلى 5 بطولات عن ميلان الإيطالى صاحب المركز الثانى برصيد 7 ألقاب، وبذلك يكون الريال ممثل الكرة الإسبانية قد كسر اسطورة الانجليز مخترعى كرة القدم.

توج ريال مدريد بدورى أبطال أوروبا فى النسخ الخمس الأولى من المسابقة بداية من انطلاقها فى عام 1956 حتى عام 1960، ثم عاد لمنصة التتويج مرة أخرى بعد غياب 6 سنوات، تلاها باللقب السابع فى عام 1998 بعد صيام طويل عن اللقب.

وبدأ مشوار ريال مدريد فى التتويج مرة أخرى بداية من عام 2000 باللقب الثامن ثم 2002، تلاه بثلاثة ألقاب أخر 4 سنوات أعوام “2014، 2016، 2017”.

ويتساوى ريال مدريد فى عدد الألقاب التى حصدها بدورى أبطال أوروبا مع جميع الأندية الإنجليزية فى المسابقة القارية العريق، حيث فازت أندية البريميرليج بـ12 لقبا فقط حتى الآن ومازالت الفرصة سانحة أمام ليفربول لإضافة اللقب 13 لبلاده.

ويعتبر ليفربول أكثر الأندية الإنجليزية فوزا بدورى الأبطال برصيد 5 ألقاب أعوام “1977, 1978, 1981, 1984, 2005″، يليه مانشستر يونايتد برصيد 3 ألقاب “1968, 1999, 2008″، ونوتينجهام فورست برصيد لقبين عامى “1979, 1980″، وأخيرا تشيلسى وأستون فيلا بلقب وحيد لكل منهما عامى 2012 و1982 على الترتيب.

