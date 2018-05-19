تشيلسي ينقذ موسمه بنيل الكأس المحلية على حساب اليونايتد

العنوان-لندن

اثبت إيدن هازارد ان هدفه في الشوط الأول كان حاسما لينقذ تشيلسي موسمه بتغلبه على مانشستر يونايتد 1-صفر في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم السبت في لقاء يعتقد على نطاق واسع أنه سيكون الأخير للمدرب انطونيو كونتي مع الفريق اللندني.

وبدا أداء يونايتد سيئا تحت قيادة مدربه جوزيه مورينيو في الشوط الأول وعلى الرغم من تحسن مستوى الفريق بشكل كبير مع انطلاق الشوط الثاني لكنه لم يتمكن من معادلة الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي والبالغة 13 مرة منهيا الموسم بدون أي ألقاب.

وأفلت تشيلسي، الذي أنهى في المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المنقضي، من عدة هجمات خطيرة في النهاية لكن الفريق دافع بشكل مميز ليحتفل كونتي بأول كأس محلية له كمدرب بعد مشاهدته لخسارة فريقه أمام أرسنال قبل نحو عام.

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