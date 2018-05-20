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أينتراخت فرانفكورت بطلا لكأس ألمانيا

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

خسر بايرن ميونخ فرصة التتويج بثنائية الدوري والكأس معا عندما خسر المباراة النهائية بكأس ألمانيا أمام أينتراخت فرانكفورت بثلاثة أهداف مقابل هدف على أرضية ملعب برلين الأولمبي.

وسجل أنتي ربيتش أول أهداف فرانكفورت في الدقيقة الحادية عشرة وعدل البولندي روبيرت ليفاندوفسكي النتيجة في الدقيقة الثالثة والخمسين وعاد أنتي ريبيتش ليسجل ثاني أهداف فريقه في الدقيقة الثانية والثمانين وجاء هدف رصاصة الرحمة في الدقيقة التسعين بواسطة ميات غاسينوفيتش.

وبنهاية هذا اللقاء ختم يوب هاينكس مسيرته مع الفريق البفاري لهذا العام بتتويجه بلقب الدوري ووصوله لنصف نهائي الأبطال وخسارته لنهائي الكأس.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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