النجمة يحقق فوزاً هاماً على نجوم إجدابيا في تفادي الهبوط

بنغازي 20 مايو 2018 ( وال ) – حقق فريق النجمة فوزاً هاماً على ضيفه نجوم إجدابيا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت على أرضية ملعب شهداء بنينا، وذلك لحساب ذهاب الجولة الثانية من دوري تفادي الهبوط الليبي لكرة القدم.

ومع انطلاق صافرة المباراة التي توسطها الحكم – الشارف الفزاني – نجح فيها النجمة عند الدقيقة 02 من تسجيل أول الأهداف وذلك عن طريق لاعبه حامد الزوي الذي أربك حسابات مدرب نجوم إجدابيا ولاعبيه مبكراً بهذا الهدف.

الزوي والهدف المبكر

وكاد صاحب الهدف حامد الزوي تسجيل ثاني الأهداف عندما سدد كرة قوية في الدقيقة 12 مرت بجوار القائم الأيمن للحارس محمد عبيد الله، رد عليه مهاجم نجوم إجدابيا سريعاً ناجي شويقي بتسديدة علت الخشبات الثلاثة للحارس أحمد عياد عند الدقيقة 22 .

النجمة استغل تقدم نجوم أجدابيا الباحث عن تعديل النتيجة، ومع بلوغ الدقيقة 24 تمكن النجمة من مضاعفة النتيجة بهدف ثان، وذلك بواسطة اللاعب علي النعاس، لتستمر دقائق الشوط الأول دون خطورة تذكر ليعلن بعدها حكم اللقاء الشارف الفزاني صافرته بتقدم النجمة في الشوط الأول بهدفين دون رد.

غزارة في التسجيل

الحصة الثانية من المباراة شهدت غزارة في التسجيل، كما شهدت أيضاً إثارة وتشويق بين الفريقين، حيث بدأ الشوط الثاني بتقدم نجوم إجدابيا الذي ظل مهاجماً على مرمى أحمد عياد كثيراً ، ومع تقدم نجوم إجدابيا كاد مهاجم النجمة جبريل مرسال مباغتة الفريق الضيف بهدف ثالث عندما سدد كرة من خارج منطقة العمليات مرت بجوار القائم الأيسر للحارس محمد عبيد الله عند الدقيقة 51 .

وحملت الدقيقة 54 الجديد لفريق نجوم إجدابيا، عندما استطاع لاعبه ناجي شويقي تقليص الفارق مسجلاً الهدف الأول مستفيداً من الكرة التي مررها له زميله ناصر العروسي، وبعد الهدف الأول لفريق نجوم إجدابيا كاد مدافع النجمة مروان الجهاني مغالطة شباك فريقه لكن كرته الرأسية ارتطمت بالقائم الأيمن للحارس أحمد عياد وذلك عند الدقيقة 59 .

واحتسب الحكم الشارف الفزاني في الدقيقة 77 ركلة جزاء لفريق نجوم إجدابيا بعد عرقلة المهاجم ناجي شويقي، تقدم للركلة اللاعب عبد الحفيظ الفاضلي مسجلاً هدف التعديل في المباراة، بعد أن رجعت الكرة من الحارس أحمد عياد في المرة الأولى.

الزياني والفاصل المهاري

النجمة انتفض في آخر عشر دقائق من اللقاء، بعد أن عاد للتسجيل من بعيد، حيث نجح المهاجم جبريل مرسال في الدقيقة 83 زيارة شباك النجوم بهدف ثالث، وفي الدقيقة 85 نجح المخضرم سعد الزياني من مضاعفة النتيجة بهدف رابع بعد فاصل مهاري راوغ فيه حارس مرمى النجوم محمد عبيد الله واضعاً بعدها كرته في الشباك الخالية باقتدار، ومعه تنتهي مجريات المباراة بتفوق النجوم على نجوم إجدابيا بنتيجة أربعة أهدف لهدفين.

وبهذا التفوق يرفع فريق النجمة رصيده من النقاط إلى 3 نقاط، من فوز وخسارة، فيما تجمد رصيد نجوم إجدابيا عند النقطة الواحدة من تعادل وخسارة.( وال – بنغازي ) س أ/أ د

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